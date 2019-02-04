Son Dakika Haberleri: Almanya'da 227 Bin Orta Ölçekli Şirkete Yeni Sahip Aranıyor

Almanya'da 227 Bin Orta Ölçekli Şirkete Yeni Sahip Aranıyor

21 dakika önce

Almanya'da KOBİ'leri destekleyen finans kuruluşu KfW'nin yaptırdığı araştırmaya göre; 2020 yılına kadar 227 bin orta ölçekli işletmeye varis olmadığı için yeni sahip arandığını açıkladı.

Almanya'da 227 Bin Orta Ölçekli Şirkete Yeni Sahip Aranıyor, System.String[]
Almanya'da KOBİ'leri destekleyen finans kuruluşu KfW'nin yaptırdığı araştırmaya göre; 2020 yılına kadar 227 bin orta ölçekli işletmeye varis olmadığı için yeni sahip arandığını açıkladı.

KfW sözcüsü Dr. Jörg Zeuner, varisi olmayan küçük ve orta işletmelerin, şirketlerini gelecekte devredecekleri birini önceden belirlenme fikrinin orta işletmeler için önemli olduğunu belirterek, orta ölçekli işletmelerin 10'undan dördünün sahibinin 55 yaşının üzerinde olduğunu açıkladı. Varisi olmadığı için 2020 yılına kadar kapanma riski bulunan işletmelerin Almanya'ya ekonomik sosyal ve psikolojik etkilerinin olacağını belirten Dr. Zeuner, kapanma riski bulunan işletmelerin 2 milyon çalışanı, 76 çıraklık eğitimi yapacak öğrenciyi ve 283 milyar Euro ciro ve 9,3 milyar Euro'luk bir yatırımı kapsadığının belirtti. Kapanacak küçük ve orta ölçekli şirketlerin geleneksek sanatların bitireceği ve ülkede kalifiye eleman yetiştirme konusunda da büyük açığa neden olacağı açıklandı. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

Almanya, Ekonomi
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