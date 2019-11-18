Son Dakika Haberleri: Almanya'da 25 cana mal olan listeria skandalı büyüyor: 26 ülkeye satılan etler geri çağrıldı
Son Dakika Dünya Almanya'da 25 cana mal olan listeria skandalı büyüyor: 26 ülkeye satılan etler geri çağrıldı - Son Dakika Dünya

Almanya'da 25 cana mal olan listeria skandalı büyüyor: 26 ülkeye satılan etler geri çağrıldı

6 saat önce

Geçtiğimiz ay Almanya'da listeria salgını ile gündem olan et üreticisi Wilke Waldecker'in üretim yapma lisansı iptal edildikten sonra skandalın boyutunun sanılandan daha büyük olduğu düşünülüyor. Firmanın iflas başvurusu reddedildi ve 26 ülkeye ihraç ettiği etler geri çağrıldı.

Almanya'da 25 cana mal olan listeria skandalı büyüyor: 26 ülkeye satılan etler geri çağrıldı, System.String[]

Almanya'da listeria salgını ile gündem olan et üreticisi Wilke Waldecker'in üretim yapma lisansı iptal edildikten sonra skandalın boyutunun sanılandan daha büyük olduğu düşünülüyor.


Alman savcılar, firmaya ait tüm sosisli ürünlerin salgın nedeniyle gerçekleşen 25 ölüm ve 12 hastalık vakası ile doğrudan ilişkisi olup olmadığını araştırıyor.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:04 
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