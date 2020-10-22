Almanya'da 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretine başladı - Son Dakika

Almanya'da 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretine başladı

22.10.2020 11:32
Almanya'da 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretine başladı, System.String[]

Almanya'da 25 yıl kalan ve yufka ekmek özlemi çeken gurbetçi, kesin dönüş yaparak memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Kabayar köyünde üretimine başladığı köy yufka ekmeği ile Almanya'ya ticaret yapıyor.

Almanya'da 25 yıl kalan ve yufka ekmek özlemi çeken gurbetçi, kesin dönüş yaparak memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Kabayar köyünde üretimine başladığı köy yufka ekmeği ile Almanya'ya ticaret yapıyor.

25 yıl önce çalışmak için Almanya'ya giden Kerim Çapar, başkent Berlin'de 25 yıl kaldıktan sonra emekli olarak memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine döndü. Almanya'da kaldığı süre zarfında köyünde yapılan yufka ekmeğe özlem duyan Kerim Çapar, memleketine izne geldiği dönemlerde yufka ekmek yaptırıp Almanya'ya götürüyordu.

25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretini yapmaya karar veren Çapar köyünde bir baraka kurarak köy kadınları ile birlikte doğal ortamda yufka ekmek üretmeye başladı. Önceleri Ankara İstanbul Kayseri gibi büyükşehirlere ekmek gönderen Kerim Çapar daha sonra Almanya'dan da talep gelince, paketlediği yufka ekmek ile Almanya'ya ticaret yapmaya başladı.

Adet fiyatını 2 TL'den satan ve 10'lu 20'li paketler halinde Almanya'ya yufka ekmek gönderen Kerim Çapar, "Ben orada 25 yıl özlemini çektim. Almanya'daki Türkler yufka ekmek özlemi çekmesin diye şimdi oraya da ekmek gönderiyorum. Aslında bu fikir 4-45 yıl önce Almanya'da aklıma geldi. Bende köyüme gelerek böyle bir şey yaptım. Ağabeyimin hanımı, kendi eşim ve akrabamız kadınlar bu konuda bana destek oldular. Yufka ekmeğimiz tamamen doğal ortamda yapılıyor. Herhangi bir fabrikasyon değil" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Almanya'da 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretine başladı
Almanya'da 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretine başladı
Almanya'da 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretine başladı
Almanya'da 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretine başladı

Osmaniye, Almanya, Ticaret, Sumbas, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Almanya'da 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretine başladı - Son Dakika

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