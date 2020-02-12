Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı - Son Dakika

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

6 saat önce

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bomba ihbarı yapılan 3 caminin boşaltıldığı ve arama yapıldığı belirtildi.

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı, System.String[]

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bomba ihbarı yapılan 3 caminin boşaltıldığı ve arama yapıldığı belirtildi.

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 cami için bomba ihbarı yapıldığı açıklandı. Alman polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ihbarların elektronik posta yoluyla yapıldığını, elektronik posta içeriklerinin birbirine benzer olduğunu belirtti. Üç kentteki camilerin boşaltıldığını ifade eden polis sözcüsü, arama işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

(İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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