Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 camiye yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe ve Unna Camileri bomba ihbarı üzerine tahliye edilmişti. DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin yaptığı açıklamada camilere yönelik elektronik posta yolu ile bomba ihbarı yapıldığını belirterek, "Camilerinizi havaya uçuracağız" şeklinde tehdit yazısı gönderildiğini belirtti.

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Söz konusu elektronik postaların emniyet güçleri ile paylaşıldığını belirten Alptekin, " Polis, camilerde geniş güvenlik önlemi aldığını, uzman ekiplerle arama yaptığını ve arama neticesinde camilerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını ve ihbarların asılsız olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

(İHA)