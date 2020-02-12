Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

6 saat önce

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 camiye yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı.

Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı, System.String[]

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 camiye yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı.


Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe ve Unna Camileri bomba ihbarı üzerine tahliye edilmişti. DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin yaptığı açıklamada camilere yönelik elektronik posta yolu ile bomba ihbarı yapıldığını belirterek, "Camilerinizi havaya uçuracağız" şeklinde tehdit yazısı gönderildiğini belirtti.


Bomba ihbarı asılsız çıktı


Söz konusu elektronik postaların emniyet güçleri ile paylaşıldığını belirten Alptekin, " Polis, camilerde geniş güvenlik önlemi aldığını, uzman ekiplerle arama yaptığını ve arama neticesinde camilerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını ve ihbarların asılsız olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Birliği, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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