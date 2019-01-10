Son Dakika Haberleri: Almanya'da 3 Havalimanında Uyarı Grevi Yapıldı

Almanya'da 3 Havalimanında Uyarı Grevi Yapıldı

44 dakika önce

Almanya'da Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personeli bir günlük uyarı grevi yaptı.

Almanya'da 3 Havalimanında Uyarı Grevi Yapıldı, System.String[]
Almanya'da Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personeli bir günlük uyarı grevi yaptı.

Ver.di sendikasına bağlı çalışanların düzenlediği grevler nedeniyle Köln'de 131, Düsseldorf'ta 370 ve Stuttgart'da 142 iniş ve kalkış yapılamazken, grevlerden dolayı yaklaşık 110 bin yolcunun mağdur olduğu belirtildi.

Havayolu şirketlerinin uçuşların iptal edildiğine ilişkin yolcuları bilgilendirmesi nedeniyle havalimanlarında yoğunluk oluşmadı.

Ver.di sendikası, kontrol noktalarında görev yapan çalışanlara saat ücreti olarak 20 avro talep ediyor. İşveren ise yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklifinde bulunuyor. İşverenin teklifini kabul edilemez bulan sendika, bu nedenle grev kararı aldığını açıkladı.

Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da bir sonuç elde edilemezse, sendikanın ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Düsselldorf, Köln, Almanya, Ekonomi
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