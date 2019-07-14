Son Dakika Haberleri: Almanya'da 4 bin köpek 'En Güzel' seçilmek için yarıştı
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Almanya'da 4 bin köpek 'En Güzel' seçilmek için yarıştı

4 saat önce

Almanya'da iki gün süren Köpek Fuarı, köpek sevenleri buluşturdu.

Almanya'da 4 bin köpek 'En Güzel' seçilmek için yarıştı, System.String[]
Almanya'da iki gün süren Köpek Fuarı, köpek sevenleri buluşturdu. Fuarda, 4 bin köpek 'güzellik yarışması'nda yarıştı.


Avrupa'nın önde gelen uluslararası köpek fuarlarından biri olan, 'Nürnberg CACIB 2019' bu yıl da büyük ilgi gördü. 44'üncüsü düzenlenen ve iki gün süren, 20 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, 4 bin cins köpek boy gösterirken, köpekler cinslerine göre birbirleri ile yarıştılar. Köpekler sahiplerine çeşitli ödüller kazandırırken, yarışmalarda sıranın kendilerine gelmesini sabırla beklediler.


'İNSANLARIN EN SADIK DOSTU'


Avrupa'nın dört bir yanından gelen 4 bin köpek, 'Uluslararası Güzellik Şampiyonu' olmak için kıyasıya yarıştı. Sahipleri, köpeklerini itina ile yarışmaya hazırlarken, onların tüylerini taramayı ve gıdalarını vermeyi ihmal etmediler. İnsanın en sadık dostu olan köpekler, doğal davranış, zarafet, uyum ve komutlara riayetin geçerli olduğu yarışmalarda ilgi ile izlendiler. Fuar'da, köpeklerin konforlu yaşamları için A'dan Z'ye çeşitli aksesuarlar satışa sunuldu.


- N
Almanya, Avrupa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
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