Almanya'da 4 günlük bebeği ailesinden alan Gençlik Dairesi protesto edildi - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Gençlik Dairesi (Jugendamt), Heilbronn kentinde protesto edildi.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneğinin kent merkezinde düzenlediği protestoya, dairenin el koyduğu Elçin bebeğin ailesinin yanı sıra çevrede oturan Türkler ve Almanlar destek verdi.

Derneğin başkanı Murat Güneş, yaşananlara tepki göstererek, Almanya'daki gençlik dairelerinin keyfi uygulamalarını eleştirdi.

Güneş, "Bebeğin keyfi bir şekilde ailesinden alınmasını kınıyoruz. Bu uygulama bir an önce son bulmalı. Özellikle göçmen kökenli çocuklar bu ülkede resmen tehdit altında yaşıyor. Elçin bebeğin bir an evvel ailesine teslim edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Bebeğin dedesi Ömer Bilgiç de torununun haksız yere kendilerinden alındığını ifade ederek, Elçin'in geri verilmemesi durumunda protestoya devam edeceklerini söyledi.

Elçin bebeğin fotoğraflarının yanı sıra Türk ve Alman bayrakları taşıyan göstericiler, gençlik daireleri aleyhine slogan attı.