Almanya'da 4 hafta sürecek yeni Covid-19 tedbirleri alındı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni karantina önlemleri ile ilgili eyalet başbakanlarıyla anlaşma sağlandığını duyurdu. Buna göre 4 haftalığına tiyatro, opera, konser, sinema ve spor salonlarının, yüzme havuzlarının, bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının kapatılmasına karar verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının keskin bir şekilde artması nedeniyle 16 eyaletin başbakanları ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek yeni tedbirleri görüştü. Başbakan Merkel görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 2 Kasım'dan geçerli olmak üzere yeni karantina önlemleri konusunda eyalet başbakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu. 2 Kasım'dan itibaren ay sonuna kadar ülke genelinde alınacak tedbirler çerçevesinde ilkbahar aylarından farklı olarak okullar ve kreşlerin normal faaliyetlerine devam etmesinin öngörüldüğünü açıklayan Başbakan Merkel, temas sınırlamasında ise iki ailenin bir araya gelmesine müsaade edilecek şekilde en fazla 10 kişiye izin verileceğini belirtti.

4 hafta boyunca barlar, lokantalar, sinemalar, tiyatrolar kapalı olacak

Federal ve eyalet hükümetleri salgınla mücadele edebilmek için 4 haftalığına tiyatro, opera, konser ve sinema salonlarının yanı sıra spor salonlarının ve yüzme havuzlarının kapatılması, maçların seyircisiz oynanması, paket servis hizmeti veren restoranlar haricinde bütün bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının kapatılmasına konusunda anlaştı. Ancak kuaför ve berberler sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerine devam edebilecek. Mağazaların da yine sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerine devam etmesine izin verildi. Otellerde konaklamalarda mecburiyet dışında sınırlama getirildi.

Federal hükümetin, kapanmalardan etkilenen şirket ve kurumlara kayıplarını telafi etmek için mali yardım yapması bekleniyor. Evden çalışma imkanı olanların da evlerinde çalışmaları desteklenecek.

İki hafta sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapılacak

Merkel, getirilen yeni tedbirleri vatandaşların sağlığını, ülkenin ekonomik durumunu ve çalışanların iş imkanlarını dikkate aldıklarını ve son haftalarda salgının yayılma hızını dikkate alarak değerlendirdiklerini belirtti. Hedeflerinin önce salgınının durdurulması olduğunu ifade eden Merkel, daha sonra da eğriyi aşağı çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Salgına karşı topluca mücadele etmemiz gerekiyor"

Noel zamanı ailelerin bir arada olabilmesi için şimdiden gerekli tedbirlerin alınması gerektiği konusunda eyalet başbakanlarıyla anlaşma sağlandığını belirten Merkel, iki hafta sonra eyalet başbakanlarıyla yeniden bir araya gelerek alınan önlemler kapsamında yeni bir değerlendirme yapacaklarını dile getirdi. İki haftanın sonunda olumlu netice alınması halinde Noel ve yeni yıla kısıtlamasız girileceğini aktaran Merkel, "Salgına karşı topluca mücadele etmemiz gerekiyor. Acil durum karşısında harekete geçmeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasının seyahat uyarıları bölümünde ise 9 Kasım'dan itibaren Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya turistik bölgeleri için önceden var olan muafiyetin yalnızca 8 Kasım'a kadar geçerli olacağını duyuruldu. 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'den gelecek tüm yolcular için kalkıştan 48 saat önce zorunlu bir PCR testi yaptırmaları ve testi negatif çıkanların uçağa alınacakları, pozitif çıkanların ise Türkiye'de karantinaya veya tıbbi tedavi altına alınacağı belirtildi. - BERLİN