Almanya'da 400 bin üyeli çocuk pornografisi ağına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Açıklamada, uluslararası faaliyet gösteren çocuk pornografisi ağının videoların takasına ve satılmasına aracılık ettiği belirtildi.

Frankfurt Savcılığı, İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ve BKA tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin 400 bin üyesi bulunan sitenin yöneticisi olmakla suçlandığı bilgisine yer verildi.

Federal Kriminal Dairesinden (BKA) yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana faaliyet gösteren internet sitesinin kapatıldığı ifade edildi.

Almanya 'da gerçekleştirilen operasyonda 400 bin üyesi bulunan çocuk pornografisi ağı Boystown'un kapatıldığı, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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