Almanya'da 401 Bin Araç Sahibi Volkswagen'le Mahkemelik Oldu

ALMAN otomobil devi Volkswagen'in mazotlu araçlardaki emisyon değerlerinde kasti oynamalar yaptığı tespit edilmiş, firma bu nedenle ağır para cezalarına maruz kalmıştı.

ALMAN otomobil devi Volkswagen'in mazotlu araçlardaki emisyon değerlerinde kasti oynamalar yaptığı tespit edilmiş, firma bu nedenle ağır para cezalarına maruz kalmıştı. Yaklaşık 401 bin araç sahibi, şirketi mahkemeye vererek zararlarının karşılanmasını talep etti. Tüketiciler adına davayı takip eden Alman Tüketici Avukatlar Birliği (VZBV), hedeflerinin egzoz skandalından etkilenen mazotlu araç sürücülerinin uğradıkları maddi zararın telafi edilmesini sağlamak olduğunu açıkladı.



2.5 MİLYON VW ARACINDA HİLE ÇIKMIŞTI



Alman Tüketici Avukatlar Birliği Başkanı Klaus Müller, davaya katılmak isteyenler için ücretsiz olarak davayı takip ettiklerini belirterek, zarara uğrayan VW araç sahiplerinin davaya müdahil olmalarını istedi. 2015 yılında ABD çevre ajansları tarafından mazotlu araçlarda emisyon manipülasyonu yapıldığının belirlenmesinin ardından başlatılan araştırmalar neticesinde Almanya'da 2.5 milyon VW aracında emisyon hilesi yapıldığı ortaya çıkmıştı. 2017'de Volkswagen, çevre yasalarını ihlal ettiği suçlamalarını kabul etmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!