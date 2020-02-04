Almanya'da 5 bebeğe morfin verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da 5 bebeğe morfin verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

Almanya'da 5 bebeğe morfin verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı

6 saat önce

Almanya'da beş bebeğe morfin verdiği iddiasıyla gözaltına alınan hemşire savcılığın elindeki bulguların doğruyu yansıtmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Savcılık yapılan testlerde bebeklere süt verirken kullanılan çözücüde morfin izine rastladı. Savcılık serbest bırakılan hemşireden özür diledi

Almanya'da 5 bebeğe morfin verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı, System.String[]

Almanya'da beş bebeğe morfin verdiği iddiasıyla gözaltına alınan hemşire savcılığın elindeki bulguların doğruyu yansıtmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.


Söz konusu hemşire, baktığı beş bebeğin aynı anda solunum güçlüğü çekmesi ve idrarlarında morfin bulunması sonrası gözaltına alınmıştı.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:38 
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