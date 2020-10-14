Almanya'da 5 bin 132 yeni korona virüs vakası görüldü - Son Dakika

Almanya'da 5 bin 132 yeni korona virüs vakası görüldü

14.10.2020 09:51
Almanya'da 5 bin 132 yeni korona virüs vakası görüldü, System.String[]

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 korona virüs vak'asının tespit edilmesiyle ülkede toplam sayı 334 bin 585'e ulaştı.

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 korona virüs vak'asının tespit edilmesiyle ülkede toplam sayı 334 bin 585'e ulaştı.

Almanya'daki günlük yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısı hızla artmaya devam ediyor. Ülkede Nisan ayından bu yana günlük korona virüs vakası ilk kez 5 bini geçti. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 korona virüs vakası tespit edildi. Enstitüye göre, salgının başlangıcından bu yana Almanya'da 334 bin 585 kişi enfekte oldu. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının 9 bin 677'ye ulaştığı kaydedildi. Almanya'da taburcu edilen hasta sayısı ise 281 bin 900 kişiye yükseldi. Salgının bulaşma hızının 1.20 seviyesine çıktığı açıklandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'da 5 bin 132 yeni korona virüs vakası görüldü

Koronavirüs, Almanya, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da 5 bin 132 yeni korona virüs vakası görüldü - Son Dakika

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