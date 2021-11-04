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Almanya'da 5 çocuğunu öldüren anneye müebbet hapis cezası - Son Dakika

Almanya'da 5 çocuğunu öldüren anneye müebbet hapis cezası

04.11.2021 16:34
Almanya'da 5 çocuğunu öldüren anneye müebbet hapis cezası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Solingen kentinde 5 çocuğunu öldüren 28 yaşındaki anneye, ömür boyu hapis cezası verildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Solingen kentinde 5 çocuğunu öldüren 28 yaşındaki anneye, ömür boyu hapis cezası verildi.

Wuppertal Bölge Mahkemesinde görülen davada, Eylül 2020'de yaşadıkları apartman dairesinde 3'ü kız, 5 çocuğunu boğarak öldüren anneye bu suç için istenen en yüksek ceza verilmiş oldu.

Katil anne eyleminin motivasyonu olarak kocasının kendisinden ayrılmasıyla ailesinin dağılması ve eski eşinin başka biriyle birlikte olmasının kendisini "küçük düşürüp aşağılamasını" göstermişti.

Cinayetler esnasında kadının 11 yaşındaki 6. çocuğu okulda olduğu için zarar görmemişti. Ancak anne hayatta kalan tek oğluyla trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmak istemişti.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen anne, dairelerine giren bir yabancının kendisini kelepçeleyerek çocukları öldürdüğünü iddia etmişti.

Ren Vestfalya, Solingen, Almanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da 5 çocuğunu öldüren anneye müebbet hapis cezası - Son Dakika


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