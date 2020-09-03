Almanya'da 5 çocuk ölü bulundu - Son Dakika

Almanya'nın Solingen kentinde bir evde 5 çocuğa ait cansız beden bulundu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentinde çok katlı bir aparmandan dairesinde 5 çocuk cesedi bulundu. Çocukların yaşlarının 1, 2, 3, 6, 8 olduğunu doğrulayan Solingen polisi, olay yerinde araştırmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili olarak ölü bulunan çocukların büyükannelerinin polisi arayarak 27 yaşındaki kızının çocukları öldüreceğini ve daha sonra da tatile gideceğini ihbar etmesi üzerine belirtilen adrese gelen polis, evde 5 çocuğun cesediyle karşılaştı.

Öte yanda annenin yerel saatle 13.37'de Düsseldorf kentinden kendisini tramvayın önüne atarak intihar ettiği ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olay bölgesine çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis çok katlı binayı güvenlik çemberine aldı. İlk bilgilere göre ölü bulunan çocukların Türk çocukları olmadığı belirtildi. - SOLINGEN