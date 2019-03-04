Son Dakika Haberleri: Almanya'da '5. Mevsim' Karnaval Geçidi

Almanya'da '5. Mevsim' Karnaval Geçidi

14 dakika önce

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçidi yapıldı.

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Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçidi yapıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:49 

Ren Nehri, Almanya, Dünya
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