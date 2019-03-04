Almanya'da '5. Mevsim' Karnaval Geçidi
14 dakika önce
Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçidi yapıldı.
Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçidi yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:49
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