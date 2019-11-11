Son Dakika Haberleri: Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu
Son Dakika Güncel Almanya'da '5. Mevsim' karnaval sezonu

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu

7 saat önce

Almanya'da her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan karnaval sezonunda, Köln, Düsseldorf ve Mainz başta olmak üzere birçok büyük kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Almanya'da her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan karnaval sezonunda, Köln, Düsseldorf ve Mainz başta olmak üzere birçok büyük kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Karnaval kutlamalarının başkenti olarak bilinen Köln'deki Heumarkt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hep bir ağızdan 11'den geriye sayarak karnaval sezonunu başlattı.

Bu yıl "Kalp, şehrin bu bölgesinde atıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, soğuk havaya rağmen karnavalcılar renkli kostümleriyle sokakları doldurdu.

Müzik grupları sokaklarda mini konserler verirken, karnavala katılanlar müzikler eşliğinde dans edip eğlendi.

Karnaval sezonu

Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor. Almanya'da karnaval dönemi, 24 Şubat 2020'de "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 26 Şubat 2020'de "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek.

Karnavalın ardından "Fastenzeit" denilen ve 40 gün süren, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği "oruç" dönemine girilecek.

Almanya'da 5. Mevsim karnaval sezonu

Almanya, Köln, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:34:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]