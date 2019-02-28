Son Dakika Haberleri: Almanya'da "5. Mevsim" Karnaval Sezonu Başladı

Almanya'da "5. Mevsim" Karnaval Sezonu Başladı

1 saat önce

Almanya'da Ren Nehri'nin geçtiği şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval dönemi etkinlikleri bugün "Kadınlar Gecesi" ile başladı.

Almanya'da
Almanya'da Ren Nehri'nin geçtiği şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval dönemi etkinlikleri bugün "Kadınlar Gecesi" ile başladı.

Karnavalın en renkli geçtiği şehirlerden olan Köln'de binlerce kişi sokaklarda rengarenk kostümleriyle şarkı söyleyip dans ederek eğlendi.

Almanya'nın diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden karnavalseverlerin de katıldığı etkinlikler, şehrin farklı bölgelerindeki çeşitli gösteri ve konserlere sahne oluyor.

Ren Nehri'nin geçtiği kentlerden başta Köln, Düsseldorf ve Mainz'da kutlanan karnavalın en renkli günleri şubat ve mart aylarında yaşanıyor.

Karnavalda kadınlar, sembolik olarak iktidarı ele geçiriyor, belediyeleri işgal ediyor ve erkeklerin kravatlarını kesiyor.

Karnaval kutlamaları 4 Mart Pazartesi günü "Pembe Pazartesi" siyasi ve güncel gelişmelerin karikatürize edildiği maketlerin de yer aldığı geçit töreni ile doruk noktasına ulaşacak.

Karnaval kutlamaları "Kül Çarşambası" olarak bilinen 6 Mart Çarşamba günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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