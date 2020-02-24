Almanya'da '5. Mevsim' karnavalı devam ediyor

Her yıl Kasım aynının 11'inci günü, saat 1111 sıralarında başlayan, 5. Mevsim diye adlandırılan karnavallar devam ediyor.

7 kilometre boyunca yürüyüşün yapılacağı ve yaklaşık 3,5 saat sürecek karnavala tahmini olarak yarım milyon insanın katılması bekleniyor. Bu yılki yağmurlu hava koşullarından dolayı karnaval komitesi tarafından korteje okulların katılması son anda durduruldu. Almanya'da ARD TV kanalının zaman zaman canlı bağlandığı binlerce güvenlik görevlisi hazır bulunurken çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi de görev aldı. Karnavalın son günü olan bugün, Güller Pazartesi'si (Rosenmontag) büyük geçişleriyle, karnaval kapsamında halka gül ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Köln 'ün Chlodwigplatz semtinde başlayıp Mohren caddesine kadar yürüyen katılımcılar, diğer ziyaretçilere 300 ton şekerleme ağırlıklı hediye ve yaklaşık 300.000 buket çiçek dağıttı. Karnavala dair anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

DİKKAT ÇEKEN 'HANAU' PANKARTI

Karnaval kapsamında caddeden geçiş yapanların bazılarının 'Irkçılığı durdurun!' ve 'Hanau' yazılı pankartları taşıdıkları da görüldü.