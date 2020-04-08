Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:34 Kaynak: AA
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