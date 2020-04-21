Almanya'da 5 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'da 5 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 92'ye yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 146 bin 653'e, can kaybı sayısı ise 4 bin 706'ya çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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