Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:04 Kaynak: AA
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