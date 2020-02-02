Almanya'da "50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da '50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı' açıldı - Son Dakika

Almanya'da "50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı" açıldı

6 saat önce

50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı, Almanya'nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Almanya'da

50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı, Almanya'nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln Fuar Merkezi'nde 120 bin metrekare alanda kurulan fuara, yaklaşık 70 ülkeden 1500 firma katılıyor. Fuarda Türkiye, 49'u bireysel ve 33'ü milli katılım olmak üzere toplam 82 firmayla temsil ediliyor.

Şekerleme, bisküvi, atıştırmalık, çikolata ve gofret gibi ürünlerin sergilendiği fuarda, bu yıl özellikle vegan ve helal ürünler ön plana çıkıyor.

Fuar, 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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