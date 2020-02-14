Almanya'da 56. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başlıyor - Son Dakika

Almanya'da 35'ten fazla ülkeden hükümet temsilcileri ve stratejistlerin bir araya geleceği 56. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor.



Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te bu yıl 56.'sı düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başlıyor. 500'den fazla üst düzey uluslararası karar alıcının bir araya geleceği Münih'te siyaset, ticaret, akademi ve sivil toplum alanlarındaki liderler, mevcut krizleri ve gelecekteki güvenlik sorunlarını tartışacak. 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansta 35'den fazla devlet veya hükümet başkanının yanı sıra 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanının yer alması bekleniyor.



AB'nin dünyadaki konumu tartışılacak



Münih Güvenlik Konferansı 2020'nin ana konu başlıklarını " Avrupa Birliği'nin geleceği. Batının bir parçası olmak ne anlama geliyor? Büyük güçler arasındaki rekabette Batının tepkisi, Batının ortak stratejileri, Batı ortak stratejide anlaşamazsa sahneyi başkalarına mı bırakacak?" gibi sorular oluşturuyor. Avrupa projesi, savunma iş birliği ve liberal uluslararası düzen bir bütün olarak ele alınarak masaya yatırılacak.



Dünyanın dört bir yanından konferansa katılacak olan uzmanlar başta Libya'dan Basra Körfezi'ne ve Suriye, Irak, mülteciler sorunu, Doğu Asya'ya kadar sıcak noktaları tartışacak ve konferansın küresel zorlukların üstesinden gelinmesi, iklim değişikliğinin tüm etkilerinin yanı sıra ticaret ve teknolojik ilerlemenin uluslararası güvenlikle kesiştiği bir odak noktası olması bekleniyor.



Açılışı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yapacak



Münih Güvenlik Konferansının açılışını Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier yapacak. Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ilk kez katılacak. ABD Heyetinin geçtiğimiz yıldan daha da kalabalık olması beklenirken heyetin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Enerji Bakanı Dan Brouillette ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi'den oluştuğu kaydedildi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin, Japonya ve ilk kez Hindistan Asya'nın yükselen rolünü yansıtacak. Orta Doğu'daki krizlerin Münih'te ele alınması için Rusya ve İran Dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Muhammad Cevad Zarif bölgedeki diğer birçok üst düzey temsilcinin de konferansta yer alması bekleniyor. Afrika, Burkina Faso, Nijer ve Çad'ın Başkanları da dahil olmak üzere G5 Sahel Devletleri'nden önemli liderler tarafından temsil edilecek.



Korona virüsü salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın diğer uluslararası örgütlerin önde gelen isimleriyle birlikte konferansa katılması bekleniyor. Teknoloji ve ticaretin uluslararası ilişkilerdeki önemli rolünü ele almak için aralarında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg olmak üzere birçok uluslararası iş liderinin de konferansa katılacağı belirtildi.



Konferansın ikili ve çok taraflı toplantı ile görüşmelere de sahne olması bekleniyor. Libya, Berlin Konferansı ile bir izleme toplantısı ve DEAŞ'a karşı küresel koalisyonun Bakanlar Toplantısı yapılacağı ifade edildi. MSC'nin sağlık, enerji, siber güvenlik ve uluslararası güvenlik gibi konuları içeren yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra ilgili halk için bir dizi etkinlik düzenleyeceği de kaydedildi. - MÜNİH