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Almanya'da 58. Münih Güvenlik Konferansı başladı - Son Dakika

Almanya'da 58. Münih Güvenlik Konferansı başladı

18.02.2022 16:54
Almanya'da 58. Münih Güvenlik Konferansı başladı

Almanya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) başladı.

Almanya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) başladı.

Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.

Guterres, dünyadaki durumun son 3 yılda daha karmaşık ve tehlikeli hale geldiğini belirterek, jeopolitik uçurumların derinleştiğini söyledi.

Bunun yeni bir soğuk savaş olup olmadığı sorusuyla karşılaştığını ifade eden Guterres, "(Bu soruya) Küresel güvenliğe yönelik tehdidin şimdi o döneme göre daha karmaşık ve muhtemelen daha büyük olduğu şeklinde cevap veriyorum." dedi.

Guterres, soğuk savaş döneminde krizleri önleme konusunda mekanizmaların bulunduğuna dikkati çekerek, bu mekanizmaların ve bunları kullanmayı bilen kişilerin çoğunun artık bulunmadığını kaydetti.

BM Genel Sekreteri, güçler arasındaki küçük bir olayın iletişim kazaları ve yanlış kararlar nedeniyle kontrolden çıkabileceğine dikkati çekti.

Ukrayna sınırında Rus askeri kuvvetlerinin bulunduğunu ve Avrupa'da askeri gerginliğin çıkmasına ilişkin söylentilerden endişe duyduğunu ifade eden Guterres, "Bunun olacağını sanmıyorum ama olursa felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, sorunların diplomasiyle çözülmesi çağrısında bulunarak, "Diplomasinin alternatifi yoktur. Tüm konular diplomatik bir şekilde çözülmelidir. Ciddi şekilde gerilimi düşürmenin tam zamanı." şeklinde konuştu.

20 Şubat'a kadar sürecek konferansta siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcileri bir araya geliyor.

Konferansa bu yıl 30'dan fazla hükümet ve devlet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

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Birleşmiş Milletler, Almanya, Savaş, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da 58. Münih Güvenlik Konferansı başladı - Son Dakika


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