Almanya'da 6 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Alman Federal Polisi (Bundespolizei) ile ortaklaşa yürütülen operasyonda, Vietnam'dan Avrupa'ya getirdikleri göçmenleri zorla çalıştıran organize suç örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, Vietnam asıllı 160 düzensiz göçmene kontrollerindeki Romanya ve Almanya merkezli şirketler aracılığıyla vize alan şebeke, bunun için kişi başı 5 bin ila 20 bin avro talep ediyor.

Bu para karşılığında Vietnam'dan getirilen düzensiz göçmenler, Almanya'nın çeşitli kentlerinde zorla çalıştırılıyor.

Europol Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezi Başkanı Robert Crepinko, yaptığı açıklamada, "Göçmen kaçakçıları acımasız insanlardır ve para için yapmayacakları şey yoktur. Bugünkü operasyon, bu kişilere karşı mücadeledeki kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Ekim 2019'da İngiliz polisi aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde, bir tırın konteynerinde sonradan Vietnamlı oldukları anlaşılan 39 kişinin cesedini bulmuştu.