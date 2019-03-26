Son Dakika Haberleri: Almanya'da 6 Kentte Bomba Alarmı! Binalar Boşaltıldı, Trafik Durdu, Tramvaylar Kapatıldı

Almanya'da 6 Kentte Bomba Alarmı! Binalar Boşaltıldı, Trafik Durdu, Tramvaylar Kapatıldı

5 dakika önce

ALMANYA, birçok kentin belediyelerine gece yarısı düşen bombalı tehdit mailleri yüzünden geceyi ayakta geçirdi.

Almanya'da 6 Kentte Bomba Alarmı! Binalar Boşaltıldı, Trafik Durdu, Tramvaylar Kapatıldı, System.String[]
ALMANYA, birçok kentin belediyelerine gece yarısı düşen bombalı tehdit mailleri yüzünden geceyi ayakta geçirdi. Polis ülke genelinde birçok kentin belediye binalarını tedbir amaçlı boşalttı. Elektronik posta ile gönderilen mektupların içeriği ile ilgili henüz bir bilgi verilmezken Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen ve Rendensburg belediye binaları tamamen boşaltıldı. Polis, dedektör köpeklerle binalarda arama yapıyor. Augsburg Belediye binasının önünde geçen tramvay hattı da güvelik gerekçesiyle kapatıldı. Kaiserlautern polisi, köpeklerle birlikte patlayıcı aramasını sürdürüyor. Belediye binasının etrafı ise güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

TÜM CADDE VE SOKAKLAR KAPATILDI

Göttingen kentinde ise sabah saat 09.00'dan itibaren belediye binası tamamen boşaltıldı. Polis, belediye binasına kimseyi yaklaştırmıyor. Göttingen polisi "Güvenlik önlemleri alındı. Polis köpekleri binada patlayıcı arıyor" bilgisini paylaştı. Belediye binasının etrafındaki tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma araçları da bölgeye sokulmuyor. Saarland eyaleti sınırları içinde kalan Neunkirchen Belediye binası da tehdit mektubu nedeniyle tamamen boşaltıldı. Polis bomba alarmı verdi. Polis Sözcüsü "Belediye binası geçici olarak kapalı tutuluyor" açıklaması yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:27 

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