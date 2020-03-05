Almanya'da 7 binden fazla uçuş iptal edildi - Son Dakika
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Almanya'da 7 binden fazla uçuş iptal edildi

6 saat önce

Alman havayolu şirketi Lufthansa, korona virüsü nedeniyle Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Almanya'da 7 binden fazla uçuş iptal edildi, System.String[]

Alman havayolu şirketi Lufthansa, korona virüsü nedeniyle Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.


Korona virüsünün dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Alman havayolu şirketi Lufthansa, korona virüsü nedeniyle Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 7 bin 100 uçuşu iptal ettiğini açıkladı. Korona virüsü nedeniyle talep düşüşü yaşadıklarını açıklayan Lufthansa, Mart ayı sonuna kadar 7 bin 100 uçuşu iptal ettiğini, Lufthansa grubun 770 uçak filosuna sahip olduğunu ve 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programında çıkardıklarını duyurdu.


İptal edilen uçuşların odak noktaları, korona virüsten ciddi şekilde etkilenen iç ve kuzey İtalya'daki uçuşları kapsarken, Avrupa'daki tüm bağlantıların yüzde 25'ine kadar olan birçok rota da etkileniyor. - FRANKFURT

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:32 Kaynak: İHA
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