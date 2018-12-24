Son Dakika Haberleri: Almanya'da 7 Binin Üzerinde Küçük Çocuk Kayıp

Almanya'da 7 Binin Üzerinde Küçük Çocuk Kayıp

1 saat önce

Almanya Kriminal Dairesi (BKA), Almanya genelinde 11 bin kişinin kayıp olduğunu ve kayıp olanların arasında 7 binden fazla kişinin 18 yaşındaki küçük çocukların olduğunu açıkladı.

Almanya'da 7 Binin Üzerinde Küçük Çocuk Kayıp, System.String[]
Almanya Kriminal Dairesi (BKA), Almanya genelinde 11 bin kişinin kayıp olduğunu ve kayıp olanların arasında 7 binden fazla kişinin 18 yaşındaki küçük çocukların olduğunu açıkladı.

Almanya Kriminal Dairesi (BKA), ülke genelinde 2018 yılına ait kayıp sayılarını açıkladı. BKA'ya göre ülke genelinde 11 bin kişi bulunuyor. Kayıp küçüklerin yaklaşık yarısını genç, refakatsiz mülteci çocukların oluşturduğu ifade edilirken, 13 yaşının altındaki kayıp mülteci çocukların sayısının 3 bin 500 olduğu belirtildi. Açıklanan rakamların tam olarak gerçeği yansıtmadığı da ifade edilirken, faklı kayıtlar yüzünden kayıp çocuk sayısında rakamların bundan kaynaklanabileceği belirtildi. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:59 Kaynak: İHA

Almanya, Güncel
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