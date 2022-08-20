Almanya'da 70 yıl sonra çift haneli enflasyon beklentisi

Almanya'da Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, sonbahar aylarında enflasyonun çift haneli sayılara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Almanya'da en son 1951 yılında çift haneli enflasyon görülmüştü.Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, sonbaharda enflasyonun çift haneli sayılara çıkabileceği tahmininde bulundu.

Rheinische Post gazetesine konuşan Nagel, hükümetin enflasyonu kontrol altına alabilmek için aldığı önlemler kapsamındaki iki uygulamanın sona erecek olmasının fiyatları yeniden yukarı taşıyacağına dikkat çekti.

Benzin ve dizel yakıtlara uygulanan vergide yaz ayları için kesinti yapan hükümet, toplu taşımada da üç aylık indirimli bilet kampanyasına gitmişti. Nagel bu iki uygulamanın da sona erecek olmasının enflasyon oranını yaklaşık bir puan artıracağını belirtti.

Almanya'da doğal gaz tedarikçilerinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle yükselen maliyetlerden ötürü artan yükünün hafifletilmesi için gaz fiyatlarına kilovatsaat başına 2,4 cent katkı payı eklenecek. 1 Ekim itibarıyla uygulanacak bu artışın, Kasım ya da Aralık ayında hane halkının gaz faturalarına yansıması bekleniyor. Ekonomistler, getirilen katkı payının enflasyonu da daha yukarı çekmesinin beklendiğini belirtmişti. Katkı payının açıklanmasının ardından hükümet, bu uygulamanın vatadandaşın cebine etkisine azaltmak için doğal gaz tüketimindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürüleceğini açıklamıştı.

"Gaz için katkı payı geliyor. Buna karşılık gazdan alınan KDV'nin azatılmasıysa fiyatları düşürecektir" diyen Merkez Bankası Başkanı Nagel, "Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sonbahar aylarında yüzde 10'luk bir enflasyon oranıyla karşılaşmamız mümkün" dedi.

Almanya'da çift haneli enflasyonun en son yaklaşık 70 yıl önce görüldüğünü söyleyen Nagel, 1951'deki enflasyon oranının yüzde 11 olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.

2023 için enflasyon beklentisi yüzde 6

Fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda da Almanya ekonomisini etkilemeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Nagel, 2023'te de enflasyonun beklenen seviyelerin üzerine çıkabileceğini söyledi. "Muhtemelen jeopolitik gerilimlerin devam edeceği" tahmininde bulunan Nagel, Rusya'nın gaz tedarikinde gittiği kesintilerin ve beklentilerin üzerinde artan enerji fiyatlarının etkisiyle "enflasyon sorununun 2023'te de ortadan kalkmayacağını" belirtti. Nagel, Almanya'da enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 6 seviyesinde olmasını beklediğini ifade etti.

Ekonomide kısa vadede olumlu bir tabloya dönülmesinin zorluğuna dikkat çeken Almanya Merkez Bankası Başkanı, "Enerji krizi kötüleşirse, önümüzdeki yıl bir resesyonla karşılaşmamız muhtemel" dedi.

Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle geçen Mayıs ayında yüzde 7,9 ile son 48 yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 7,5 olarak açıklandı. Almanya Merkez Bankası, Haziran ayında yaptığı tahminde 2023 yılı için yüzde 4,5 oranında enflasyon beklediğini duyurmuştu.

Avrupa Merkez Bankası'na çağrı

Nagel ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) faiz oranlarını daha da artırması için çağrıda bulundu. "Orta vadedeki enflasyon beklentilerini yüzde 2'de tutmak çok önemli. Avrupa Merkez Bankası'nın gerekli para politikası önlemlerini alacağından eminim" dedi.

Avrupa Merkez Bankası, olası faiz artışı konusundaki kararını 8 Eylül'deki toplantıda verecek. Avrupa Merkez Bankası geçen ay faiz oranlarını 50 baz puan artırmıştı. ECB böylece 11 yıl sonra ilk kez faiz artırmış oldu.