NSU terör örgütüne yardım ettiklerinden şüphelenilen 5 kişi hakkında takipsizlik kararı - Son Dakika
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NSU terör örgütüne yardım ettiklerinden şüphelenilen 5 kişi hakkında takipsizlik kararı

14.09.2022 14:30
NSU terör örgütüne yardım ettiklerinden şüphelenilen 5 kişi hakkında takipsizlik kararı

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yardım ve yataklık ettiğinden şüphelenilen 5 kişi hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yardım ve yataklık ettiğinden şüphelenilen 5 kişi hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Federal Başsavcılık, Max-Florian B, Mandy S, Thomas M, Matthias D. ve Jan W. hakkındaki soruşturmayı durdurdu.

Söz konusu kişilerin NSU üyesi teröristler Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschaepe'nin eylemlerinden haberdar oldukları, sahte kimlik ve silah temin ettikleri, kira sözleşmeleri imzaladıkları ve yeraltına inip saklanmalarını sağladıkları iddia ediliyordu.

Savcılığın şüpheliler hakkında yeterli şüphe görmediği ve ön soruşturmadan elde edilen bulguların iddianame için yeterli olmaması nedeniyle takipsizlik kararı verdiği vurgulandı.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

NSU terör örgütünü ve karanlık bağlantılarını aydınlatmak için Federal Meclis'te ve birçok eyalet meclisinde araştırma komisyonları kurulmuş, ancak var olan kuşkular burada yapılan araştırmalarla da giderilmemişti.

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Kaynak: AA

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