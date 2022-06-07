Almanya'da 8 İngiliz taraftar gözaltına alındı

Almanya'nın Münih kentinde UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam Almanya ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşma öncesi 8 İngiliz taraftar gözaltına alındı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, "Hitler selamı" verdikleri, memurlara hakaret ettikleri ve güvenlik görevlilerine şişe fırlattıkları gerekçesiyle 8 İngiliz taraftarı gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde de karşılaşma için İngiliz taraflarına resmi olarak 3 bin 466 bilet verildiği ancak Münih polisinin 5 bin İngiliz taraftarını kente gelmesini beklediği aktarıldı.

Haberde, İngiliz taraftarlarının kaldığı bir otel odasının penceresinden meşale yakıldığı, bundan dolayı otelin yangın alarm sisteminin çalıştığı, polisin de olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.

Haberde, Twitter'dan yapılan paylaşımlarda aşırı sağcı İngiliz taraftarın da kentte olduğunun görüldüğü aktarılarak, Almanya-İngiltere karşılaşması kapsamında 700 polisin görev yaptığı kaydedildi.

Münih'teki "tz" adlı yerel gazete ise çok sayıda taraftarın dün akşam şehir merkezinde eğlendiği belirtilen haberde, burada çekilen videoda, UEFA ve İngiltere Federasyonunun ayrımcı olarak sınıflandırıldığı "Ten German Bombers" adlı şarkıyı söylediklerinin görüldüğü de ifade edildi.