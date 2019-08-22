Almanya'da 8 yaşındaki çocuk annesinin aracını alıp saatte 140 km hız yaptı
1 saat önce
Almanya’nın Soest kentinde 8 yaşında bir çocuk, otoyolda annesinin aracıyla saatte 140 km hız yaptı.
Almanya'nın Soest kentinde 8 yaşında bir çocuk annesinin otomobilini alarak otoyolda saatte 140 km hız yaptı. Soest polisine göre söz konusu çocuk "Sadece biraz araba sürmek istedim" dedi.
Alman basınında yer alan haberlerde çocuğun bir süre sonra korkarak aracı park ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:00
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