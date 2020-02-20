Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın 'yabancı düşmanı' saiklerle hareket ettiği, olayın... - Son Dakika

Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın...

7 saat önce

Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın "terörist saldırı" şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın

Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın "terörist saldırı" şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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