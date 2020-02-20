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Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın...
7 saat önce
Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın "terörist saldırı" şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Almanya'da 9 kişiyi öldüren saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın "terörist saldırı" şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi
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