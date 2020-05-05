Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılacak - Son Dakika

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ibadete ara verilen camiler 9 Mayıs tarihinden itibaren yeniden açılacak.

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ibadetlere ara verilmesinin ardından camilerin çoğu 9 Mayıs'tan itibaren yeniden ibadete açılırken, bu kapsamda camilerde genel temizlik işlemlerine başlandı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) gibi İslami cemaatlerin oluşturduğu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) tarafından yayımlanan bildiride camilerin açılmasının belirli şartlara bağlandığı ve bu kurallara uyulması gerektiği belirtildi.

CUMA VE TERAVİH NAMAZLARI İKİNCİ BİR KARARA KADAR KILINAMAYACAK

KRM, tarafından yapılan açıklamada camileri 9 Mayıs'tan itibaren ilk aşamada sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarının cemaat ile kılınabileceği aktarılırken, mukabelelerin, camilerde günlük olarak saat 12.30'da okunacağını açıkladı. KRM, camilerde cuma ve teravih namazları ise ikinci bir karara kadar kılınamayacağını ifade ederken, konuyla ilgili hazırlanan afiş, bilgi broşürü ve kamu spotu bugün kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, teşkilatın eyalet birlikleri başkanlarına "Korona virüs tedbirleri" konulu bir yazı gönderdi. Türkmen, teşkilatlara gönderdikleri yazıda camilerin açılması ile ilgili 30 Nisan tarihini beklemeleri gerektiğini ve normalleşme çalışmalarının da o tarihten sonra değerlendirileceklerini ifade etti. Türkmen, gelinen noktada eyaletlerin ve belediyelerin camilere toplu ibadete başlanabileceğine dair yazılar gönderdiğini dile getirirken, virüs tehlikesi henüz tam olarak geçmediğini hatırlattı. Türkmen, "Korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar yürüttüğümüz ve her kesimden takdir alan başarılı çalışmalar ve emeklerimiz boşa gitmemesi için dini cemaatler olarak yeni kararlar almak durumunda kaldık. Buna göre camilerimizi cemaatle ibadete kademeli olarak 9 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, farklı bir gelişme ve olumsuz bir durum olmaması durumunda sabah, öğle ve ikindi namazları ile mukabele takibi şeklinde açmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu süreçte gerek derneklerimiz gerekse cemaatimiz fiziken ve ruhen bir iki gün içinde göndereceğimiz konsepte kendilerini hazırlamaları elzemdir. Aksi takdirde derneklerimiz ve din görevlilerimiz zor duruma düşebilir, istenmeyen tartışmalara sürüklenebilir. İbadetlerin belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla camilerin açılabilecek olması kararının memnuniyetle karşılandı" ifadelerini kullandı. Türkmen, "Camilerin toplu ibadete açılmasının heyecanı ve mutluluğu bizlere insan hayatının kıymetini ve alınması gereken tedbirleri asla unutturmamalı tam aksine hem Rabbimize şükretmeyi hem de bir daha bu karardan geri dönüş olmaması için gönderilecek kurallara azami ölçüde hassasiyet göstermemiz gerektiğini hatırlatmalıdır" dedi.

Türkmen, "Teşkilatımız mensuplarının bugüne kadar gösterdikleri anlayış ve temenniyi bundan sonra da göstereceğine olan inancım sonsuzdur. Bu vesile ile içinde bulunduğumuz Ramazan ayının bir kez daha sizlere ve ailelerinize hayırlar getirmesini, ruhunuza gıda bedeninize şifa olmasını yüce Mevla'dan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Müslümanların büyük çoğunluğunu temsil eden KRM'ye bağlı bulunmayan camilerin ise eyaletlerde alınan farklı tarihlere bağlı olarak yeniden ibadete açılabileceği kaydedildi.

(Mustafa Tığlı/İHA)