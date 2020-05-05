Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılacak - Son Dakika

Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılacak

6 saat önce

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ibadete ara verilen camiler 9 Mayıs tarihinden itibaren yeniden açılacak.

Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılacak, System.String[]

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ibadete ara verilen camiler 9 Mayıs tarihinden itibaren yeniden açılacak.

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ibadetlere ara verilmesinin ardından camilerin çoğu 9 Mayıs'tan itibaren yeniden ibadete açılırken, bu kapsamda camilerde genel temizlik işlemlerine başlandı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) gibi İslami cemaatlerin oluşturduğu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) tarafından yayımlanan bildiride camilerin açılmasının belirli şartlara bağlandığı ve bu kurallara uyulması gerektiği belirtildi.

CUMA VE TERAVİH NAMAZLARI İKİNCİ BİR KARARA KADAR KILINAMAYACAK

KRM, tarafından yapılan açıklamada camileri 9 Mayıs'tan itibaren ilk aşamada sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarının cemaat ile kılınabileceği aktarılırken, mukabelelerin, camilerde günlük olarak saat 12.30'da okunacağını açıkladı. KRM, camilerde cuma ve teravih namazları ise ikinci bir karara kadar kılınamayacağını ifade ederken, konuyla ilgili hazırlanan afiş, bilgi broşürü ve kamu spotu bugün kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, teşkilatın eyalet birlikleri başkanlarına "Korona virüs tedbirleri" konulu bir yazı gönderdi. Türkmen, teşkilatlara gönderdikleri yazıda camilerin açılması ile ilgili 30 Nisan tarihini beklemeleri gerektiğini ve normalleşme çalışmalarının da o tarihten sonra değerlendirileceklerini ifade etti. Türkmen, gelinen noktada eyaletlerin ve belediyelerin camilere toplu ibadete başlanabileceğine dair yazılar gönderdiğini dile getirirken, virüs tehlikesi henüz tam olarak geçmediğini hatırlattı. Türkmen, "Korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar yürüttüğümüz ve her kesimden takdir alan başarılı çalışmalar ve emeklerimiz boşa gitmemesi için dini cemaatler olarak yeni kararlar almak durumunda kaldık. Buna göre camilerimizi cemaatle ibadete kademeli olarak 9 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, farklı bir gelişme ve olumsuz bir durum olmaması durumunda sabah, öğle ve ikindi namazları ile mukabele takibi şeklinde açmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu süreçte gerek derneklerimiz gerekse cemaatimiz fiziken ve ruhen bir iki gün içinde göndereceğimiz konsepte kendilerini hazırlamaları elzemdir. Aksi takdirde derneklerimiz ve din görevlilerimiz zor duruma düşebilir, istenmeyen tartışmalara sürüklenebilir. İbadetlerin belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla camilerin açılabilecek olması kararının memnuniyetle karşılandı" ifadelerini kullandı. Türkmen, "Camilerin toplu ibadete açılmasının heyecanı ve mutluluğu bizlere insan hayatının kıymetini ve alınması gereken tedbirleri asla unutturmamalı tam aksine hem Rabbimize şükretmeyi hem de bir daha bu karardan geri dönüş olmaması için gönderilecek kurallara azami ölçüde hassasiyet göstermemiz gerektiğini hatırlatmalıdır" dedi.

Türkmen, "Teşkilatımız mensuplarının bugüne kadar gösterdikleri anlayış ve temenniyi bundan sonra da göstereceğine olan inancım sonsuzdur. Bu vesile ile içinde bulunduğumuz Ramazan ayının bir kez daha sizlere ve ailelerinize hayırlar getirmesini, ruhunuza gıda bedeninize şifa olmasını yüce Mevla'dan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Müslümanların büyük çoğunluğunu temsil eden KRM'ye bağlı bulunmayan camilerin ise eyaletlerde alınan farklı tarihlere bağlı olarak yeniden ibadete açılabileceği kaydedildi.

(Mustafa Tığlı/İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:05 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı         
16:09
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek         
16:09
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı         
16:00
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır         
15:13
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır         
15:00
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor         
14:56
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu         
14:50
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak         
14:44
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu         
14:44
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı         
14:41
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak         
14:41
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı         
14:36
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü         
14:27
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak         
14:26
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı         
14:25
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"         
14:25
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti         
14:15
''Normalleşme''nin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor ''Normalleşme''nin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor         
14:15
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu 11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu         
14:02
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi         
13:57
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor 11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor         
13:55
Karantinadan sürpriz çıktı! Yıldız futbolcu Ronaldo'nun kız arkadaşından 'Hamileyim' mesajı Karantinadan sürpriz çıktı! Yıldız futbolcu Ronaldo'nun kız arkadaşından 'Hamileyim' mesajı         
13:52
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 16:42:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]