Almanya'da AB Dışı İşgücü On Yılda Üç Katına Çıktı

BERLİN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen Almanya'da kayıtlı geçici işçi sayısının son on yılda üç kattan fazla arttığı belirtildi. 2021 tarihli son veriler, ülkede AB üyesi olmayan ülkelerden gelen 295.000 işçinin çalıştığını gösterdi. Destatis, Almanya'da geçici oturma izni olan, AB üyesi olmayan işçilerin yüzde 11'inin, yani 33.900 kişinin Hindistan'dan geldiğini ve Çin'den gelen işçilerin de yüzde 6'lık bir artışla 16.700'e yükseldiğini belirtti.

Destatis'e göre, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen dört çalışandan neredeyse biri Avrupa "mavi kartlı" akademik uzmanlardan oluşuyor. Bu izin, bloğun yüksek nitelikli uzman eksikliğini gidermek için 2012 yılında AB'nin tamamında uygulamaya konuldu. Mavi kart almak için bir üniversite diploması ve yıllık brüt maaşı en az 56.400 euro (57.500 ABD Doları) olan bir iş teklifi gibi ön şartlar aranıyor. Tıp veya bilişim teknolojileri (BT) gibi özellikle ciddi kalifiye işçi sıkıntısı olan meslek alanları için ise brüt 43.992 euroluk daha düşük bir asgari eşik uygulanıyor. Destatis'e göre 2021'in sonunda Almanya'da çalışan mavi kart sahiplerinin neredeyse yarısı bu kategoriye girdi. Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'nın mavi kart başvurusunda bulunan yeni mezunlar için gelir eşiğini düşürmeyi planladığını söyledi. Bakanlar, Handelsblatt gazetesi için yazdıkları bir köşe yazısında, "Böyle yaparak, iyi eğitimli gençlerin Almanya'da kariyerlerine başlamalarını kolaylaştırıyoruz. Becerileri olanlar, mesleki deneyimi olanlar için kapıları açmalıyız" dedi.

Alman hükümetinin emek göçünü daha da kolaylaştırmak amacıyla bu ayın başlarında hazırladığı bir yasa paketi yakında parlamentoda görüşülerek oylamaya sunulacak. Yasa paketi, oturma hakkı almayı basitleştiriyor ve entegrasyon kurslarına erişimi kolaylaştırıyor. Destatis'e göre, Almanya da geçen yıl diğer AB ülkelerinden gelen işçilerde 2017'ye göre yüzde 19 artarak 1,65 milyona ulaştı. Destatis, bu işçilerin neredeyse dörtte birinin Polonya'dan geldiğinde, ilk üçteki diğer iki ülkenin ise Romanya ve İtalya olduğunu belirtti. Destatis'e göre, vatandaşlık ve mevcut oturma izninden bağımsız olarak, 2021'de Almanya'da "öncelikle iş için göç eden" yaklaşık 2,72 milyon insan yaşıyordu. Kovid-19 pandemisinin ardından Almanya'daki kalifiye işgücü sıkıntısı, konaklama ve havayolu gibi sektörlerde daha da kötüleşti. Avrupa'daki havaalanları ve havayolları şu anda iptal edilen uçuşlar ve yolcuların giderek uzayan bekleme süreleriyle mücadele ediyor. (1 euro = 1,02 ABD doları)