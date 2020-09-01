Almanya'da Aba Güreşli 30 Ağustos kutlamaları

Almanya ve Avrupa Aba Güreşi Federasyon Başkanı Hamdan İflazoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Almanya'nın Ludwigsburg kentinde Freizeipark'ta davullu zurnalı Aba güreşleri ile kutladı.

Almanya ve Avrupa Aba Güreşi Federasyon Başkanı Hamdan İflazoğlu, Almanya'da yaşadığı Ludwigsburg kentinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Aba Güreşleri ile kutladı. 30 Ağustos'ta sabah açık alan parkına çadırını kuran İflazoğlu, üç tane koç keserek, gelen misafirlere kavurma ve ayran ikram etti. Almanya'da güreş antrenörü ve hakemi olarak yaşamını sürdüren Hamdan İflazoğlu, aynı zamanda Almanya'da iyi niyet elçisi olarak, aba güreşini ve Türk geleneklerini hem Alman halkına hem de güreş öğrettiği Alman çocuklarına aktarıyor. 30 Ağustos günü küçük, orta ve ağır olmak üzere üç sıklette düzenlediği Aba Güreşi Turnuvası'na pek çok şampiyon sporcu katıldı. Yağmur altında geçen tören ve yarışmada başarılı sporcular diploma, madalya ve kupalarını Alman güreş otoritelerinin elinden aldı.

Korona virüs nedeniyle Türkiye'de Aba Güreşi bölgelerarası ve dünya şampiyonaları yapılamazken, Almanya'da Hamdan İflazoğlu, Romanya'da Romanya Aba Güreşi Federasyon Başkanı Belgin Naim turnuvalar düzenledi. - İSTANBUL