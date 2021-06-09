Almanya'da acentalarda büyük yoğunluk: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları hareketli geçecek - Son Dakika

Aşılama oranlarının yükselmesi ve karantinasız seyahat imkanı sonrasında Almanya'daki seyahat acentaları tatilcilerin akınına uğradı.

Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, Almanya'da bulunan seyahat acentalarındaki yoğunluğa dikkat çekti. Almanya'da karantinasız seyahatin önünün açılması ve aşılama oranlarının yükselmesi sonrasında Almanların ve Almanya'da yaşayan Türklerin seyahat acentalarına akın ettiğini belirten İbrahim Bağ, "Acentalar tıklım tıklım" dedi.

Almanya'daki seyahat acentalarındaki yoğunluğun Türkiye otellerine yansımasını da değerlendiren İbrahim Bağ, "Almanya'da karantinasız seyahatin önünün açılması sonrasında acentalar büyük bir yoğunluk yaşıyor. Almanlar ve Almanya'da yaşayan Türkler acentalarda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında otellerin doluluk oranlarına yansıyacaktır. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar sonrasında insanlar rezervasyonlarını yeni yaptırıyor. Bu rezervasyonlar önümüzdeki aydan itibaren otellerde yoğunluğa neden olacak. Acentaların verdiği bilgiye göre rezervasyonlar Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşıyor" diye konuştu.

Almanya'da aşılama çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bağ, "Almanya'da birinci doz aşı olanların oranı yüzde 43'e ikinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 28'e ulaştı. Bu aşılama oranları yükseldikçe acentalardaki yoğunluğun daha da artacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.