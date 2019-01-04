Almanya'da Afd Bürosuna Saldırı
44 dakika önce
- Almanya'da AfD bürosuna saldırıBERLİN - Almanya'nın Saksonya eyaletinde Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) bürosu önünde şiddetli bir patlama meydana geldi.
- Almanya
'da AfD bürosuna saldırı
BERLİN - Almanya'nın Saksonya eyaletinde Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) bürosu önünde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kasabasında Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) bürosu önünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda AfD bürosunun camları kırılırken, bina önündeki araçlar da zarar gördü.
Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye yönlendirilirken, mahalle trafiğe kapatıldı.
Görgü tanıkları, bir adamın patlama olmadan önce büro önündeki çöp kutusuna bir madde attığını belirtti. Chemnitz
polisi saldırıyı doğrularken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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