Almanya'da AfD endişesi

Almanya'da sağ popülist AfD'nin iki eyalette yapılan seçimlerde ikinci parti konumuna yükselmesi endişeleri de artırdı. Almanya Türk Toplumu ve Almanya Yahudiler Merkez Konseyi gelişmelerden kaygılı.Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde Pazar günü yapılan parlamento seçimlerini sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ikinci parti olarak tamamlaması tepkileri de beraberinde getirdi.



Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, AfD'nin iki eyalette oylarını büyük oranda artırmasından endişe duyduğunu açıklarken Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, diğer partileri halkın endişelerini ciddiye alan bir siyaset yapmaya çağırdı.



Sofuoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Brandenburg ve Saksonya eyalet seçimlerinde elde edilen sonucu "Almanya açısından kaygı verici" sözleriyle değerlendirdi.



AfD'nin iki eyalette de ikinci parti konumuna gelmesinin ülkede yaşayan Türk ve Müslümanlar açısından daha sıkıntılı bir döneme işaret ettiğini belirten Sofuoğlu, "Ancak sorunu sadece Müslüman ve Türklere indirgememek gerekir. Bu zihniyetin siyasal alanda bu kadar güçlenmesi Almanya'nın geneli için büyük bir sorun" dedi.



"Kamuoyundaki tartışmalar endişe verici"



II.Dünya Savaşı'ndan yaklaşık 80 yıl sonra Nazi düşüncesinin iki eyalet parlamentosunda son derece güçlü şekilde temsil edilecek olmasının federal düzeyde de etkisinin olacağını belirten Sofuoğlu, "Dünden bu yana seçimle ilgili kamuoyundaki tartışmaları takip ediyorum. Bunlar endişemi daha da artıyor. Zira şöyle bir yaklaşım var; 'Bunlar ırkçı değil, normal bir sistem partisi'. Bu çok sıkıntılı bir durum. Eğer AfD normal bir sistem partisi olarak algılanmaya başlarsa, bu Almanya'daki demokrasi açısından sıkıntılı olacaktır" diye konuştu.



AfD'nin iki eyalette bu denli güçlenmesini diğer partilerin izledikleri siyasete bağlayan Sofuoğlu, "AfD'yi güçlendiren en büyük etkenlerden biri diğer partilerin siyaset üretmemeleri oldu. Bilakis diğer partiler AfD'nin ürettiği siyaseti takip ettiler, onların gündemini de AfD belirledi" dedi.



Gökay Sofuoğlu, SPD, CDU, Yeşiller ve FDP'nin seçmenlerin kaygılarına yanıt verecek siyaset geliştirmeleri durumunda AfD'nin daha da yükselmesinin önüne geçilebileceğine işaret etti. CDU'lu Güler: Sorun duygusal



CDU Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Milletvekili Serap Güler ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, AfD'nin aldığı oyların kendisini de endişelendirdiğini söyledi. AfD'nin güçlendiği doğu eyaletlerinde, partiye oy veren seçmenlerin kendilerini ayrımcılığa uğramış hissettiklerini, bunun da gereksiz bir endişe olduğuna dikkat çekti. Güler, federal hükümetin, Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde yaptığı yatırımlarla bölgedeki yaşam standartının yükselttiğini ileri sürdü.



Güler, doğu eyaletlerinde halkın refah düzeyinin çok daha iyi duruma geldiğini ve batıdaki eyaletlere göre daha iyi durumda olunduğuna dikkat çekti. CDU'lu vekil, "Mesela Köln'ün yaşadığı bir çok sorun doğu eyaletlerinde önemli ölçüde çözüldü. Ama insanlar buna rağmen hala endişeli. Bana göre bu tamamen duygusal bir yaklaşım. Bugün konuyu CDU Federal Yönetim Kurulu'nda da ele aldık. Bizim o insanların kendilerini mağdur hissetmelerine yol açan nedenleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sadece biz CDU'nun değil elbette bu görev. Diğer tüm demokratik partilere sorumluluk düşüyor" dedi.



Yahudiler Merkez Konseyi'nden partilere çağrı



Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Brandenburg ve Saksonya seçimlerinden sonra diğer siyasi partilerden AfD tartışmalarında daha net bir tavır göstermeyi sürdürmelerini istedi.



Jüdische Allgemeine gazetesine konuşan Schuster, "Seçimlerden daha kötü bir sonuç beklememize rağmen, AfD'nin Potsdam'da ve Dresden'de en güçlü fraksiyon olarak çıkmamasından dolayı rahatlayıp, arkamıza yaslanmamamız ve şimdiye dek olduğu gibi devam etmemiz korkunç olurdu" diye konuştu. Schuster, halkın endişelerini ve korkularıni ciddiye alan bir politika izlenmesinin önemine vurgu yaptı.



Öte yandan Saksonya'da oy kaybına rağmen seçimi birinci parti olarak tamamlayan CDU, AfD ile bir koalisyon kurulmayacağını yineledi. Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, DW'ye yaptığı açıklamada, AfD'ye hükümette ihtiyaç olduğu şeklindeki varsayımlara katılmadığını söyledi.



En güçlü ikinci parti



Almanya'nın doğusundaki iki eyalette Pazar günü eyalet seçimleri yapıldı. Saksonya eyaletinde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Brandenburg'da ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oy kaybına rağmen zaferle çıktı. Oylarını artırmasına rağmen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise her iki eyalette de sandıkta ikinci güç oldu.



Saksonya eyaletinde CDU 7,3 puan kaybetmesine rağmen, oyların yüzde 32'ini alarak sandıktan birinci parti olarak çıktı. Eyalette CDU'nun koalisyon ortağı SPD ise oy kaybederek, oyların yüzde 7,7'sini aldı. Sosyal Demokratlar hiç bir eyalette bu kadar düşük oy almamıştı. Böylelikle, CDU-SPD koalisyonu eyalet parlamentosunda çoğunluğu kaybetti.



AfD ise Saksonya'da bugüne kadar bir eyalet seçiminde aldığı en iyi sonucu aldı. Oylarını 17,8 puan artıran AfD'nin oy oranı yüzde 27,5 oldu.



Yeşillerin oyları yüzde 8,6'ya yükselirken, Sol Parti oyların yüzde 10,4'ünü aldı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 4,5 ile yüzde 5'lik seçim barajını aşamadı.



dpa,DW/TY,GA



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