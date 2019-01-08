Son Dakika Haberleri: Almanya'da Afd Milletvekiline Saldırı

Almanya'da Afd Milletvekiline Saldırı

13 dakika önce

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Federal Meclis Milletvekili Frank Magnitz, Bremen kentinde saldırıya uğradı.

Almanya'da Afd Milletvekiline Saldırı, System.String[]
Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Federal Meclis Milletvekili Frank Magnitz, Bremen kentinde saldırıya uğradı.


Bremen polisinden yapılan açıklamada, AfD Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı da olan Magnitz'in Bremen'deki Goethe Meydanı yakınlarında çok sayıda kişinin saldırısına uğradığı ve yaralandığı belirtildi.


Partideki görevi sebebiyle saldırının siyasi arka planı olabileceği ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

AfD Bremen Eyalet Teşkilatından yapılan açıklamada da Magnitz'in yüzü kapalı kişilerin saldırısına uğradığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı eleştirerek "Kime karşı yapılırsa yapılsın ve amacı ne olursa olsun şiddet asla siyasi tartışmanın aracı olamaz. Bunun mazereti yok. Böyle bir suç işleyen cezalandırılmalı." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Milletvekili, Almanya, Dünya
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