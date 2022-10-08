Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti

08.10.2022 18:22

Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), başkent Berlin'de hükümetin enerji politikasını protesto etti.

Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), başkent Berlin'de hükümetin enerji politikasını protesto etti.

Federal Meclis önünde toplanan binlerce AfD taraftarı parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericiler, üzerinde "Önce ülkemiz", "soğuk odalar yerine sıcak bir sonbahar", "Amerika evine git, önce ülkemiz", "Kim üşümek istemiyorsa, silah sağlamamalı", "Siz devlet düşmanısınız" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Eylemde "(Almanya Başbakanı Olaf) Scholz gitmeli", "Bizim sokaklar bizim ülkemiz", "Direniş" ve "Ülkeyi sevmeyen terk etsin" şeklinde sloganlar atıldı.

AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla burada yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasını isteyerek, "Rusya'dan ucuz gaz alırsak gaz fiyatı normale döner." dedi.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in istifa etmesini isteyen Chrupalla, "Habeck Rusya'ya ekonomik savaş açtı." ifadesini kullandı.

Chrupalla, aslında Habeck'in kendi halkıyla savaştığını savunarak, Yeşiller Partisinin ülkenin fakir ve zayıf olmasını istediğini ileri sürdü.

Rusya bayraklarının da taşındığı gösteriye bazı AfD'li milletvekilleri de katıldı.

Öte yandan AfD'nin düzenlediği gösteriye sol gruplar, sendikalar ve sivil toplum kuruşlarından oluşan inisiyatif karşıt gösteriler yaptı.

AfD'nin yürüyüş güzergahında oturma eylemi yapmak isteyenlere polis müdahale etti.

Alman medyasında gösteri sırasında gazetecilere saldırıldığı bilgisi yer aldı.

Berlin polisi AfD'nin gösterisine 8 bin, karşıt gösterilere yaklaşık 1400 kişinin katıldığını bildirdi.

Gösterilerde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, Başbakanlık Binasının da atlı polislerle korunduğu görüldü.

YORUMLAR
500
Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı durdu Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı durdu
Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 01:19:53. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement