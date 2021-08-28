Almanya'da Afganistan'da tehlikede olanların tahliyesi için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerde kişi Afganistan'da hayatları tehlikede olanların tahliye edilmesi için gösteri yaptı.

Berlin Büyükşehir Belediyesi olarak kullanılan Kızıl Saray önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, burada Alman hükümetine çağrıda bulunarak Afganistan'da kalan ve hayatları tehlikede olanlara kapıların açılmasını istedi.

"Afganistan'da barış için küresel hareket" adlı oluşum tarafından düzenlenen gösteride, "Almanya işini yap", "Afganistan'dakilere güvenli seyahat hem de hemen", "Yerimiz var" ve "Afganlara yardım edin" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Alman hükümetine eleştiri

Gösteride yapılan konuşmalarda Almanya'da bulunan tüm sığınmacı Afganlılar için iltica taleplerinin kabul edilmesi istendi.

Berlin Mülteci Konseyinden Noah Brezger de Alman hükümetinin Afganistan'da yaşananları öngörememesini eleştirdi.

Brezger, Almanya'nın Afganistan'da tehlike altında olanlar için şimdi sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya burada tüm yönden başarısız oldu. Bundan sonra artık bürokratik işlemler kaldırılarak Afganlara hızlıca vize verilmeli." dedi.