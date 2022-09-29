Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
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Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı

29.09.2022 16:04
Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı

Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyona ilişkin beklenti, eylülde yüzde 9,4'e yükselmesi yönündeydi. Almanya'da yıllık enflasyonun avro döneminde ilk defa çift haneye çıkması dikkati çekti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 1,9 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43,9 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 18,7 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 3,6 oldu.

AB uyumlu TÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 2,2 ve yıllık bazda yüzde 10,9 yükseldi.

"Endişe verici"

Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya- Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Açıklamada, toplu taşımada aylık 9 avroluk bilet ve yakıtta vergi indirimi uygulamasının ağustosta sona ermesinin enflasyonun artmasında etkili olduğu kaydedildi.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 1970'lerde bile enflasyon oranının bu kadar yüksek olmadığını belirterek, "Fiyatlar ayrıca enerji fiyatlarının ötesinde daha hızlı yükseliyor. Bu endişe verici." ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü azalttığını ve onları tasarruf etmeye zorladığını aktaran Kramer, yüksek enerji fiyatları nedeniyle birçok ticari faaliyetin karsız hale geldiğini vurguladı.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.

Ülkede enerjiyi yoğun şekilde kullanan şirketler, üretimlerini şubat ayından bu yana yüzde 7 azalttı.

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) 1.100 şirketle yaptığı ankete göre, ülkede şirketlerin yüzde 52'si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.

Öte yandan, fiyat artışları Almanya'da hem siyasi hem de ekonomik olarak giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Doğu Almanya'nın bazı şehirlerinde bu hafta başı binlerce kişi yüksek enflasyona karşı gösteri yaptı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

Almanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
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