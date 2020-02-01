Almanya'da Ahmet Engin'den etkileyici performans - Son Dakika
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Almanya'da Ahmet Engin'den etkileyici performans

6 saat önce

Almanya 3'üncü Ligi 22'nci hafta maçında MSV Duisburg, Ahmet Engin ve Petar Sliskovic ikişer golleriyle rakibi Preusen Münster'i deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Almanya'da Ahmet Engin'den etkileyici performans, System.String[]

Almanya 3'üncü Ligi 22'nci hafta maçında MSV Duisburg, Ahmet Engin ve Petar Sliskovic ikişer golleriyle rakibi Preusen Münster'i deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Almanya 3'üncü Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren MSV Duisburg, 22'nci hafta maçında deplasmanda Preusen Münster ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ahmet Engin, 43'üncü ve 70'inci dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Karşılaşmada MSV Duisburg, Petar Sliskovic 11'inci dakikada attığı golle rakibi Preusen Münster karşısında 1-0 öne geçti. Maçın 37'nci dakikasında Simon Scherder, durumu 1-1 getirdi. Ardından maçın 43'üncü dakikasında Ahmet Engin sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçiren golü attı. 56'ncı dakikada yeniden sahneye çıkan Petar Sliskovic, takımını 3-1 üstünlüğe taşıdı. Ahmet Engin ise 70'inci dakikada yeniden rakip fileleri havalandırdı ve kendisinin ikinci, takımının da dördüncü golüne imza atmayı başardı.

22'nci hafta maçının ardından MSV Duisburg, 43 puanla ligde liderliğini korurken, Preusen Münster 19 puanla 18'inci sırada kaldı. Karşılaşmada Preusen Münster formasıyla Okan Erdoğan 90 dakika, Şeref Özcan da 58'inci dakikadan sonra maçta forma giydi.


Ahmet Engin, Münster, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
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