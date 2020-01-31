Almanya'da "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 'Aile ve Dini Rehberlik Bürosu' açıldı - Son Dakika

Almanya'da "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" açıldı

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde, "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" kuruldu.

Almanya'da

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde, "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" kuruldu.

Almanya'da yaşayan ailelerin veya aile olmak isteyen bireylerin karşılaştıkları sosyo-kültürel, psikolojik ve dini problemlerine yardımcı olmayı, sağlıklı ve tutarlı çözüm önerilerinde bulunmayı amaçlayan büronun açılışına DİTİB yetkilileri ve din görevlileri katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, aileye daha fazla yatırım yapmanın gerekliliğine vurgu yaparak, "Medeniyetin yaşaması için aile, ilim adamı ve önder kişi çok önemlidir." dedi.

Büroda aile ve dini rehberlik boyutunda hizmet verileceğini belirten Türkmen, sosyal hizmetler hattının devam edeceğini söyledi.

Türkmen, "Burada güzel neticeler alırsak bölgesel olarak Almanya genelinde merkezi camilerde aynı programı uygularız." diye konuştu.

Ülkede bir ilk olan ve 9 din görevlisi, bir rehber ve bir stres uzmanının tam zamanlı hizmet vereceği büro, hafta içi 09.30-16.30'da yüz yüze, "+49 (221) 50 800 200" numaralı hattan ya da "familie@ditib.de" elektronik posta yoluyla hizmet verecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı
Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 01:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]