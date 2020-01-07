Almanya'da ailesinden koparılan Elçin bebek için yürüyüş düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da ailesinden koparılan Elçin bebek için yürüyüş düzenlenecek - Son Dakika

Almanya'da ailesinden koparılan Elçin bebek için yürüyüş düzenlenecek

6 saat önce

Almanya'da doğumundan 4 gün sonra ailesinden alınarak Alman bir aileye verilen Elçin isimli bebek için 25 Ocak'ta Heilbronn'de yürüyüş düzenlenecek.

Almanya'da ailesinden koparılan Elçin bebek için yürüyüş düzenlenecek, System.String[]

Almanya'da doğumundan 4 gün sonra ailesinden alınarak Alman bir aileye verilen Elçin isimli bebek için 25 Ocak'ta Heilbronn'de yürüyüş düzenlenecek.


Almanya'nın Heilbronn kentinde 4 günlükken Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından ailesindem koparılan Elçin bebeğin dedesi Ömer Bilgiç, torununu alıncaya kadar mücadele edeceğini söyledi. 14 Kasım tarihinde doğan ve 18 Kasım tarihinde gasp edilen Elçin'in dedesi Bilgiç, "O kadar yüreğimiz yandı ki bunu ancak bizim gibi yaşayanlar anlayabilir. Gençlik dairesi tarafından gasp edilen Elçin bebek herhangi bir sebep olmadan, mahkeme kararı olmadan, herhangi bir dövülme itilme aç bırakılma nedenleri olmadan elimizden alınıp 60-61 yaşlarındaki bakıcı bir aileye verildi. Bizim gibi binlercesi çıktı. Bir daha bizim Elçin bebeklerimizi alıp dininden dilinden mahrum büyütmesinler" dedi.


Dede Bilgiç, bir daha benzer olayların yaşanmaması için herkesi 25 Ocak'ta Heilbronn merkezinde Kiliansplatz'da yapılacak geniş kapsamlı protesto yürüyüşüne davet etti.


Bebeğe nasıl el konuldu


Bilgiç ailesinin tarafından yapılan açıklamada, Alman Gençlik Dairesi memurlarının bebeğin doğumunu takibe alarak ilk günden beşinci güne kadar sürekli hastaneye gelip anne ve çocuğu kontrol ettikleri belirtildi. Anne Ayşe Bilgiç'in annelik vasıflarına uygun olmadığını belirten Alman memurlar, herhangi bir mahkeme kararına gerek duymadan Elçin bebeğe el koyarak Alman bir aileye verdi. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
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