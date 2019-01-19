Son Dakika Haberleri: Almanya'da Ajanlık Master Programı Başladı

Almanya'da Ajanlık Master Programı Başladı

1 saat önce

BUNDESWEHR Üniversitesi 21 Ocak Pazartesi gününden itibaren öğrencilerine 'MISS - İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları Masterı (Master in Intelligence and Secrurity Studies)' adı altında yeni bir yüksek lisans programı sunuyor.

Almanya'da Ajanlık Master Programı Başladı, System.String[]
BUNDESWEHR Üniversitesi 21 Ocak Pazartesi gününden itibaren öğrencilerine 'MISS - İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları Masterı (Master in Intelligence and Secrurity Studies)' adı altında yeni bir yüksek lisans programı sunuyor. Üniversitenin rektörü Profesör Dr. Uwe Borgdorf DW'ye yaptığı açıklamada, "Bu bir ajan yetiştirme programı değil, çatıdan çatıya sıçrayarak yapılan bir sıcak takip olmayacak" diye konuştu.

Bundeswehr Üniversitesince Münih, Berlin ve Brühl kentlerinde sunulan yeni master programında öğrencilere, temel ahlak bilgisi, siyasi sorunlar ve istihbarat faaliyetlerinin hukuki sınırları konularında derinleştirilmiş eğitimler veriliyor.

BİRÇOK ÜLKEDE VAR

Master programını yürüten isimlerden Jan-Hedrik Dietrich, benzer yüksek eğitimlerin diğer ülkelerde de senelerdir verildiğini ve Almanya'da da bu tür bir uygulamanın başlatılmış olmasının son derece olumlu olduğunu söyledi. Master programı kapsamında öğrencilere 'İstihbarat Toplama', 'Terör Araştırmaları', 'İstihbarat Teşkilatları Arası İletişim ve Yönetim' gibi çeşitli dersler veriliyor. Programın ağırlık noktalarından bir diğeri de 'Siber Savunma'. İki yıllık yoğun eğitimin sonunda öğrencilerden yüz sayfalık bir bitirme tezi isteniyor.

SEÇİLMİŞ 35 ÖĞRENCİ

Üniversiteden yapılan açıklamada programın ilk öğrencilerinin titiz bir belirleme süreci neticesinde tespit edildiğini ve programda 35 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi. Ancak hangi istihbarat kurumuna kaç kontenjan ayrıldığı belirtilmedi.

Uwe Borgdorf, bu eğitimin yalnızca üniversite binasına giriş hakkı bulunanlara ait olduğunu ve bu programın bazı modüllerinde öğrencilerin özel güvenlik soruşturmasına da tabi tutulduğunu aktardı.

Almanya'nın yeni gizli istihbarat yüksek ihtisas programına ancak Alman istihbarat kurumları kadroları dahil olabiliyor. Adaylar, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND, Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), İç istihbarat faaliyetlerini yürüten federal ve eyaletler bazında görev yapan Anayasayı Koruma Teşkilatı ya da Alman Ordu mensupları arasından seçiliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:25 

Almanya, Güncel
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