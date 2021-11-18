Almanya'da akademisyen Fuat Sezgin'i anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İslam bilimleri tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan ve 2018'de yaşamını yitiren Prof. Dr. Fuat Sezgin, Almanya'nın Köln kentinde anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde DİTİB'li gençler tarafından "Bilim Dünyasında Bir Derviş, Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans düzenlendi.

"İlim Yolcusu Gençler, Örnek Şahsiyetler Yolunda" temasıyla düzenlenen konferansa Münster Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Hakkı Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Frankfurt Üniversitesinde Sezgin'e öğrenci asistanlığı yaptığını belirten Arslan, Prof. Dr. Sezgin'in araştırmalarına ilişkin bilgi verdi.

Fuat Sezgin'in günde 16 saat çalıştığına şahit olduğunu söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"Fuat Sezgin son yüzyıla damgasını vurmuş, ilim adına çok önemli hizmetler yapmış, çok kıymetli bir bilim insanıdır. İslam bilim tarihine çok kıymetli eserler kazandırmıştır. İlime olan merakına, yanında kaldığım sürede şahit oldum. 60'ın üzerinde ülkeyi gezmiş, yüz binlerce cilt kitabı araştırmış, çok önemli kütüphaneleri incelemiş ve çalışmalar yapmıştır. Kişiliği, ilime olan tutkusu, çalışma disiplini, ümmete olan bağlılığı herkese örnek olacak niteliktedir. Gençlere, yeni kuşaklara Fuat Sezgin'i tanıtma adına yapacağımız bu faaliyetler bizler için de çok önemlidir."

Arslan'a konferans sonunda plaket taktim eden DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek de "Bu değeri sadece bizim değil, bütün İslam dünyasının genç kuşağının da bilmesi gerekir." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle katılımcılara "Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Sohbetleri" adlı kitap hediye edildi.